Ronaldo 3 Tottenham 2
Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken yıldız futbolcu Ronald hat-trick yaparak tarihe geçti.
Spor 12.03.2022, 23:01 12.03.2022, 23:39
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.
Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.
Ronaldo ayrıca, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.
Karşılaşmada Londra ekibinin golleri penaltıdan Harry Kane ile Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.
Kaynak: AA
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