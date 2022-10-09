Romain Saiss Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Beşiktaş'ta Romain Saiss Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın Giresunspor ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Romain Saiss'in, gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. Giresunspor maçının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Saiss'in, durumu belli oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss'in, Trabzonspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.