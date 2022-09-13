Roma, Empoli'yi deplasmanda yendi: 1-2
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasının kapanış maçında Roma, Empoli'yi 2-1 yendi.
Spor 13.09.2022, 01:48
Zirve mücadelesi veren Roma, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Empoli'ye konuk oldu.
Roma, Dybala'nın 17 ve Abraham'ın 71. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Roma'da Pellegrini, 80. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Golünü 43. dakikada Bandinelli'nin attığı Empoli'de Akpa Akpro, 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 13'e yükselten Roma, lider Napoli'nin bir puan arkasında 5'inci, 4 puanda kalan Empoli ise 16. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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