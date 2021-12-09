Roma'da 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Lazio ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala her iki teknik direktör 11'ini belirledi.
Spor 09.12.2021, 21:56
İLK 11'LER
Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.
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