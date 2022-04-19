Roma, 90+1'de yenilmekten kurtuldu

İtalya Serie A'da Milan ve Inter ile şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Roma'yı konuk ettiği maçta kritik 2 puan kaybetti.

Maça hızlı başlayan ve Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 11. dakikada öne geçen Napoli, üstünlüğünü uzun süre sürdürdü. Maçta son dakikaya 1-0'lık skorla girildi. Roma'da 90+1'de tecrübeli futbolcu Stephan El Shaarawy sahneye çıktı ve konuk ekibe puanı kazandıran golü attı: 1-1.

2 kritik puan kaybeden Napoli, son 5 haftaya girilirken lider Milan'ın 4 puan gerisinde. Milan'ın 71, Napoli'nin 67, bir maçı eksik Inter'in ise 69 puanı bulunuyor. Son dakika golüyle puanı kapan Mourinho'lu Roma ise 58 puanla 5. sırada.

Karşılaşmada Roma'nın yedek kalecisi Daniel Fuzato, 78'de kırmızı kart gördü.