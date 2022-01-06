Rodolfo Borrell Galatasaray'a doğru

Galatasaray'da son günlerde hakkında Fatih Terim'i istemediği yönünde haberler çıkan yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, Spor Gecesi Digital'e konuştu.

Işıtan Gün ne söyledi?

"Pep Guardiola'nın yardımcısıyla Başkan Burak Elmas'ın talimatı doğrultusunda görüştük. Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştüm.

Bu görüşmelerin amacı Fatih hocanın ve Florya'daki mevcut teknik ekibin kadrosunu güçlendirme adına bir hamleydi. Başkanımız bu konu hakkında Fatih hocaya bilgi vereceğini söyledi.

Sayın Başkanımız da Guardiola ile bizzat görüştü. Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyorum, çıkan haberleri hayretle karşılıyorum."

Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell kimdir?

31 Ocak 1971 doğumlu Rodolfo Borrell, Manchester City'de Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Lionel Messi'nin Barça'daki ilk teknik direktörü olan Borrell, ayrıca Cesc Fabregas ve Andres Iniesta'nın kariyer gelişimine yardımcı oldu.

2009 yılında Rafa Benitez ile İngiltere'ye adım atan 50 yaşındaki teknik adam, Liverpool'da rezerv takım teknik direktörlüğü yaptı. İspanyol çalıştırıcı, Raheem Sterling, Jon Flanagan ve Jordan Ibe gibi oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynadı ve 2014'te kulüpten ayrıldı.

Galatasaray açıklamasında ne dedi?

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Değerli çalışma arkadaşımızı bu görüşmelerinden dolayı hedef alan mesnetsiz karalamaları en güçlü şekilde kınıyor, kendisinin tereddütsüz yanında durduğumuzu ve dilerse başlatacağı hukuki sürece destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: NTVSPOR