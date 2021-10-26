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Robinho'dan transfer itirafı: Onlara gideceğimi bilmiyordum

Ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan eski yıldız Robinho, transfer itirafında bulundu. Brezilyalı oyuncu, Manchester United'a transfer olacağını düşünürken, Manchester City'ye gittiğini söyledi.

Spor 26.10.2021, 14:54
Robinho'dan transfer itirafı: Onlara gideceğimi bilmiyordum

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Robinho, Manchester City'ye transfer olma hikayesini anlattı. Yıllar sonra transfer süreciyle ilgili itirafta bulunan Brezilyalı yıldız, Manchester City yerine Manchester United'a transfer olacağını sandığını söyledi.

"Başka bir kulüp olduğunu bilmiyordum"

Robinho, "2008 yılında Manchester United'a transfer olacağımı düşünüyordum. Başka bir Manchester kulübü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

2008 yılında 43 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Manchester City'ye transfer olan Robinho, 53 maçta, 16 gol ve 12 asistle oynamıştı. Yıldız futbolcu ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymişti.

#Sivasspor #Başakşehir
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