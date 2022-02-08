Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.