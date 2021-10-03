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Rize'de 11'ler belli oldu: Mostafa Mohamed sürprizi

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında teknik direktörler ilk 11'lerini belirledi. Galatasaray'da uzun süre kadroda kendisine yer bulamayan Mostafa Mohamed bugün 11'de başlayacak.

Spor 03.10.2021, 18:18 04.10.2021, 02:00
Rize'de 11'ler belli oldu: Mostafa Mohamed sürprizi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

İLK 11'LER:


ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ryan Babel, Mostafa Mohamed

Kaynak: Haber7
#Çaykur Rizespor #Galatasaray #Süper Lig
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