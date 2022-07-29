Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz kazanmak
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası'nı müzesine götüren DG Sivasspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında yarın oynanacak 2022 Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kritik mücadele öncesi takımdaki son durumu aktaran ve Süper Kupayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, "Tek hedefimiz kupanın sahibi olmak." dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için ellerinden gelen performansı sergileyeceklerini söyledi.
Sezona yoğun hazırlandıklarını ifade eden Çalımbay, "Kupaları oynamak önemli bir şey. Kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Güzel bir şekilde lige başlamak istiyorsak iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor. Maça çok fazla taraftarın geleceğine inanıyorum. Tek hedefimiz kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni sezonda Avrupa kupalarında da mücadele edeceklerini ve bu nedenle alternatifli bir kadro kurmaları gerektiğini aktaran Çalımbay, "Transfer açısından sıkıntımız var. Mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Hem Avrupa hem de ligde oynuyoruz. İyi bir kadro kuramazsak sıkıntılar yaşarız. Bir an önce eksiklerimizi gidermek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.
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