Rıza Çalımbay: "Adımızın gündeme gelmesi gayet normal"
Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Adımızın gündeme gelmesi gayet normal." dedi.
Spor 26.10.2022, 16:59
Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli hocası Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirmediklerini dile getidi.
Rıza Çalımbay açıklamalarında şunlar dile getirdi:
"Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi normal.
Yıllarca Beşiktaş'ta oynamışız, şampiyonluklar yaşamışız, kaptanlık yapmışız. Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal."
Kaynak: TRT Spor
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