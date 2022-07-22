Rıdvan Yılmaz transfer oluyor! İşte yerine gelecek isim

Başkan Çebi’nin 6 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde Rıdvan, İskoçya’ya uçacak.Beşiktaş ’ın genç yeteneği Rıdvan Yılmaz yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a transferi son anda gerçekleşmeyen 21 yaşındaki milli futbolcunun, Glasgow Rangers’dan gelen sürpriz teklife sıcak baktığı belirlendi.

İskoç ekibinin Rıdvan için Beşiktaş’a yaptığı teklifin bonuslarla birlikte 6 milyon euroyu bulduğu öğrenildi. Mavi-beyazlı kulübün, Rıdvan’ın bir sonraki olası satışından Kartal’a yüzde 20 pay vermeyi de kabul ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’la sözleşmesi Haziran 2023’te bitecek olan Rıdvan’ın kulübüne para kazandırarak Avrupa’ya açılmak istediği vurgulandı. Yıldız futbolcunun kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Glasgow Rangers forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Rıdvan Yılmaz’ın İskoç ekibine olası transferiyle ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Kulübe ulaşan teklifi inceleyen Çebi’nin onay vermesi halinde milli futbolcu İskoçya’nın yolunu tutacak.

ISMAEL ISRARCI

Beşiktaş, Rıdvan’la vedalaşırsa sol kanada yabancı oyuncu takviyesi yapacak. Teknik Direktör Valerien Ismael’in sol kanat için Young Boys’da forma giyen Christian Fassnacht’ta ısrarcı olduğu vurgulandı.

Siyah-beyazlı hocanın, Rıdvan Yılmaz’ın satılması halinde Christian Fassnacht’ı kadrosunda görmek istediğini Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’ya söylediği belirtildi. (Skorer)