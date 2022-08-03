Rıdvan Yılmaz Rangers formasıyla ilk maçına çıktı: Taraftarlar hayran kaldı
Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.
Spor 03.08.2022, 00:43
Beşiktaş'tan İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Saint-Gilloise karşısında çıktı.
Milli futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında Borna Barisic'in yerine oyuna dahil oldu. Yaklaşık 25 dakika mücadele veren Rıdvan Yılmaz, takımının 2-0 mağlup olmasına rağmen taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Rangers taraftarları, 21 yaşındaki futbolcunun gösterdiği 25 dakikalık performansın ardından kısa bir süre içerisinde ilk 11'e yerleştirilmesi ve sürekli oynaması gerektiğini savundular.
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