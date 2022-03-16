Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü önerisi: Hiç düşünmeden alırım
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta performansıyla tartışma konusu olan Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi.
Spor 16.03.2022, 08:33 16.03.2022, 08:43
Twitter hesabında takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye golcü önerisinde bulundu.
Dilmen, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam hiç düşünmeden alırdım" dedi.
Batshuayi'nin ligin üzerinde bir golcü olduğu yorumunu yapan Rıdvan Dilmen, Belçikalı yıldızın Galatasaray derbisine yedek başlamasını anlayamadığını ifade etti.
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