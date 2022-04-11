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Rıdvan Dilmen: Guardiola gelse şampiyon yapamaz

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'nin yedeklerinin Galatasaray'ın 11'inden daha iyi olduğunu söyleyen Dilmen, "Son 20 yıldır gördüğüm en zayıf Galatasaray kadrosu bu" dedi. Rıdvan Dilmen'in Guardiola çıkışı ise sosyal medyada gündem oldu.

Spor 11.04.2022, 11:17
Rıdvan Dilmen: Guardiola gelse şampiyon yapamaz

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Son düdüğün ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Dilmen'in TRT Spor'daki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi"

"Maç başında Fenerbahçe'nin önde basacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Benzer pozisyonlarda 3 ya da 4 denemede Fenerbahçe golü buldu. Van Aanholt arkasında kaçırınca topu gol oldu. Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi. İlk yarı sadece Kerem'in bulduğu pozisyon vardı. Galatasaray takımı 18 kez Muslera'ya top oynamış geri pas yapmış."

"Torrent'in sağ tarafı kapatmaması gole sebep oldu"

"Çok yüksek sayı bir derbide bunu yapıyorsan rakibin hatasını bekliyor olursun. Sağ taraftan geliyor Fenerbahçe, iki taraftan gelseydi farklı olurdu. Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğü belli. 18 ile 26. dakikada Torrent'in uyuması, sağ tarafı kapatmaması gole sebep oldu."

"Hakem iyiydi"

"Maçın hakemi Atilla Karaoğlu başarılı bir yönetim gösterdi. Kartları iyi kararlar verdi."

"Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe çok daha iyiydi"

"Yıllardır klasik bir cümle vardır favoriler kaybeder. Ama ben buna katılmam. Her büyük kendi stadında avantajlıdır. Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Oyuncular arasında kalite farkı varsa ve doğru oynuyorsa çok net favoridir. Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe çok daha iyiydi."

"Fenerbahçe'nin yedekleri Galatasaray 11'inden iyi"

"Galatasaraylı arkadaşlar alınmasın. Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Sezon başında da Galatasaray'ın şampiyon olması zor diyordum."

"Guardiola gelse de şampiyon yapamaz Galatasaray'ı"

"Galatasaray takımının iyi futbol oynama ihtimali yok. Galatasaray taraftarı iyi futbolcuları görmüş. Dönelim bizim dönemimize Cevad Prekazi’yi görmüş, bizden sonra dönemi görelim Hagi’yi görmüş, yakın zamanı görelim iyi futbolcular görmüş. Gomis, Berkan, Babel ile şampiyonluk yarışında olamazsın. Torrent'in hocası Guardiola gelse de şampiyon yapamaz."

"Fenerbahçe'nin yenememesi sürpriz olurdu"

"Ozan, Mesut, Berisha, Szalai, Nazım falan var daha Fenerbahçe'de olmayan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten."

"İsmail Kartal aslan gibi götürüyor takımını"

"Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya."

"Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir"

"Ligimize çok uzak bir teknik direktör getiriyorsunuz. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir."

#Rıdvan Dilmen
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