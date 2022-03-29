Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ikisine de ihtiyacı var

Twitter hesabında taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli takımın Mesut Özil ile Ozan Tufan'a ihtiyacı olduğunu ifade eden Dilmen, iki futbolcunun da affedileceğini düşündüğünü söyledi.

Rıdvan Dilmen'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Ben de kadro dışı kalmıştım"

"Futbolda, dünyanın her yerinde sürpriz kadro dışıları olur. Ben de kadro dışı kalmıştım, niye kaldığımı da bilmiyorum, öyle bir kriz yaşanmıştı ama atlatılmıştı. Alex de Souza da Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük yabancı oyunculardan bir tanesi. O da bunu yaşadı."

"Geri döneceklerini düşünüyorum"

"Kulüplerde bu tür durumlar olur. Teknik direktör-oyuncu ilişkisinde de yaşanabilir. Ama Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi değerli oyuncuların, Fenerbahçe'yi seven oyuncuların, bir süre sonra uzlaşı yoluna giderek tekrar döneceğini düşünüyorum."

"Fenerbahçe'nin ikisine de ihtiyacı var"

"Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takım haricindeki saatlerde çalışıyorlarmış. Fenerbahçe'nin Mesut ve Ozan'a ihtiyacı var, ikisinin de Fenerbahçe'yi sevdiklerini bildiğim içinde inşallah olayı pozitif bir şekilde değerlendirirler ve tekrar takımın içine dönerler."