Rıdvan Dilmen derbide beğendiği Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun performansına ayrı bir parantez açtı.

23 yaşındaki futbolcunun derbideki performansını beğendiğini söyleyen Dilmen, "Kerem 8 sendedir Galatasaray'da oynuyormuş gibi" dedi.Rıdvan Dilmen'in, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili yorumları şöyle;

"3. Lig'den gelip Galatasaray'da oynamak kolay değil"

"6-7 kulüp değiştirmiş, çok çok alt liglerden gelmiş. Başakşehir altyapısında başlamış, beğenmemişler. İnegöl v.s. derken bir Erzincan yapmış, Erzincan'dan Galatasaray'a gelmiş. Sekiz senedir Galatasaray'da oynuyormuş rahatlığında, bu çok önemli bir şey. Üzerine koyarak gidiyor, yeter ki bunu şımarıklığa çevirmesin. 3. Lig'den bir anda Galatasaray gibi bir takımda, önemli bir teknik direktörle oynamak kolay değil; heyecanlanırsınız. Tecrübeyi çabuk kazandı, yürekli oyuncu. Yürekli derken kavgacı değil. Arıyor, şut atıyor, çalım atıyor. Ben söylendiğinden daha fazlasını gördüm."