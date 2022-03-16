Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor'un şampiyonluk günü öngörüsü
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan kendisine sorulan cevaplara yanıt verdi. Dilmen, Trabzonspor'un hangi gün şampiyon olacağıyla ilgili öngörüde bulundu.
Spor 16.03.2022, 08:48
Trabzonspor, Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdürüyor. Tarihin en erken şampiyonluklarından birine imza atması beklenen bordo mavililerin hangi gün şampiyonluğunu ilan edeceği merak konusu.
Konuyla ilgili soruya sosyal medyadan yanıt veren Rıdvan Dilmen, dikkat çekici bir öngörüde bulundu.
Dilmen, Trabzonspor'un 10 Nisan ya da 17 Nisan'da şampiyonluk tur atacağını söyledi. Bordo mavililer 10 Nisan günü Gaziantep ile deplasmanda 17 Nisan'da ise Karagümrük ile evinde mücadele edecek.
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açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19