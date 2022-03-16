Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor'un şampiyonluk günü öngörüsü

Trabzonspor, Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdürüyor. Tarihin en erken şampiyonluklarından birine imza atması beklenen bordo mavililerin hangi gün şampiyonluğunu ilan edeceği merak konusu.

Konuyla ilgili soruya sosyal medyadan yanıt veren Rıdvan Dilmen, dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

Dilmen, Trabzonspor'un 10 Nisan ya da 17 Nisan'da şampiyonluk tur atacağını söyledi. Bordo mavililer 10 Nisan günü Gaziantep ile deplasmanda 17 Nisan'da ise Karagümrük ile evinde mücadele edecek.