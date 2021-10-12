Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya'yı Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF'ye çağrıda bulundu. Cebelitarık maçının Vodafone Park'a alınması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "En hızlı top toplayıcıları da alalım" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;
"Tebrikler Milli takımımıza ve Hocamız Stefan Kuntz'a Analiz yapmayayım şimdilik... (haftasonu %100 futbolda yaparım) Şimdilik önemli bir naçizane tavsiyede bulunayım; mümkünse Cebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım."
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