Rıdvan Dilmen'den Pereira'ya sert eleştiriler

Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Göztepe kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı hakkında yorumlarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Geçen hafta zorlandık maçın adamı seçerken, Kim mi, Mesut mu diye? Mesut'un yavaş pası, Kim'in tereddütü. %70 Mesut, %30 Kim hatası. Bence Pereira, ikinci yarısı tekrardan 3'lü sisteme dönecek. Fenerbahçe'nin ikinci yarı ne yapacağını çok merak ediyorum. Berisha oyuna girmeli. Oyun içinde hiç durmuyor ve sahanın her yerini geziyor.'' ifadelerini kullandı.

"%97 ŞAMPİYON"

Rıdvan Dilmen, Göztepe- Fenerbahçe maçının sona ermesinden sonra karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, Trabzonspor'un şampiyon olduğunu söyledi. '"Ligin daha 14. haftası, hatta 25. haftasında falan ben demem 'Şampi' diye ama Trabzonspor bugün %97 şampiyon oldu. Trabzonspor, %97, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş %1 hepsinin. Trabzonspor'un 180'lik arabası var, 180'le gidiyor. Fenerbahçe'nin 200'lük arabası var, 120 ile gidiyor. Şehirde herkes kenetlenmiş ve şampiyonluğu istiyorlar. 7'den 70'e herkes bu sene şampiyonluğa odaklanmış şekilde.''

"FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAMAZ"

"14. haftada Trabzonspor, 3 büyüklere puan farkını double yaptı. Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır. Ya da Göztepe'nin hocası kazanmak için böyle bir şey yapabilir. İrfan'ı çıkartırken bütün Türkiye 'Aaa' dediyse burada problem var. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz.''