Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Allah yolunu açık etsin

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı.

"Allah yolunu açık etsin"

Mücadele sonrasında TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı. Genç oyuncuyu beğendiğini ifade eden Dilmen, "Bu sezon zirve yaptı. Allah yolunu açık etsin" dedi.

"Beklenmedik bir koşu"

Mesut Özil'in attığı gol hakkında da konuşan Dilmen, yıldız oyuncunun beklenmedik bir koşu yaptığını söyledi. Rıdvan Dilmen, "Mesut'un da ofsayta girmemesi değerli. Bir de Mesut'tan beklenmedik sprint atması... Yakalanır zannedersiniz ama büyük oyuncular topu öyle bir sürer ki... Sürüş yönüyle yakalatmadı kendini ve golü yaptı. İki oyuncunun da şık golü ama hataların sonucunda goller" ifadelerini kullandı.