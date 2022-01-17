Rıdvan Dilmen'den o yıldıza övgü dolu sözler

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, iki kez öne geçtiği mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın bir golünü frikikten kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla alkış topladı.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"Beklediğimin çok ötesinde"

23 yaşındaki oyuncunun kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Dilmen, "Kerem, beklediğimin çok daha ötesinde bir hızla harika bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Özgeçmişine bir de frikik golü ekledi. Ama bugün Kerem'in performansı Galatasaray'a yetmedi" ifadelerini kullandı.