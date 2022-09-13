Rıdvan Dilmen'den o futbolcuya övgü
Beşiktaş-Başakşehir maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, turuncu-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Bertrand Traore'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Spor 13.09.2022, 13:59 13.09.2022, 14:02
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ilk yenilgisini alırken, turuncu-lacivertliler ise namağlup unvanını sürdürdü.
TV8,5'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Dilmen'in maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Beşiktaş'ın baskısını kırdı"
"Başakşehir pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırar diye düşünüyordum; öyle de oldu. Başakşehir ikinci yarı kendi ceza sahası içinde Beşiktaş'ı karşıladı."
"Üç Büyükler'de böyle oyuncu yok"
"26 yaşında bir oyuncu Traore, kapasitesinin yarısını bile oynamadı ve muazzam bir gol attı. 'Üç Büyükler'de böyle bir kanat oyuncusu yok. Ama bugün kendi performansından geride kaldı."
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