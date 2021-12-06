Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Vitor Pereira itirafı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan sarı-lacivertli takım lider Trabzonspor ile olan puan farkını 12'ye indirdi. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Taraftar enerjiyi yükseltti"

"Fenerbahçe'nin coşkusu sezon başından bu yana 5 üzerinden 4'ün altına düştü. Bugün 5 üzerinden 5. Taktik olarak eleştirmiştim ama. Taraftar da takımın enerjisini yükseltti. Fenerbahçe'nin taraftarla bu bütünleşmesine de 5 veriyorum."

"Trabzonspor'un avantajı var ama..."

"Fenerbahçe, ligin en çok gol atan ikinci takımı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da puan olarak önünde yer alıyor. Trabzonspor'un çok ama çok avantajı var ama Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2 puan daha alsaydı 'acaba, Trabzon'la da içeride oynayacağız' olurdu."

"İlk kez mutlu gördüm"

Ben Fenerbahçe'de ilk kez Mesut'la maçı mutlu bitirdiğini gördüm. Hocanın da kenarda mutlu olduğunu gördüm."

"Gördüğüm en iyi kadro"

"Fenerbahçe'nin geleceği hakkında konuşmak istiyorum. Bu sene şampiyon olur olmaz bilemem. Pereira'nın düzeninden gidiyorum, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum, Appiah, Aurelio'lardan sonra Fenerbahçe'de gördüğüm en iyi kadro. Lige ambargo koyabilecek bir kadro. Bu takımın ligi 2-3 sene forse edeceğini düşünüyorum, doğru transferlerle birlikte. Tabii ki diğer takımlar da kadrolarını inanılmaz güçlendirmezlerse."