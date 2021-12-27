banner38

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli taraftarların Mert Hakan Yandaş'a haksız yere tepki gösterdiğini söyledi. Dilmen aynı zamanda karşılaşmada gol atan Pelkas'ın çok az forma bulmasını da eleştirdi.

Spor 27.12.2021, 13:17
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 10’uncu dakikada Novak ve 73’üncü dakikada Pelkas’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Pelkas'ın sezon içerisinde çok az değerlendirilmesinin büyük bir hata olduğunu söylerken, aynı zamanda Mert Hakan Yandaş'a haksız yere tepki gösterildiğini ifade etti. Dilmen'in TRT Spor'daki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Mutluluk enerjisi gitti"

"Duyguların karmakarışık olduğu bir maçtı. Fenerbahçe'de futbol oynamak kolay değildir. Üzüntü sert olur, mutluluk da kimsenin yaşamadığı şekilde olur. Ali Koç'un ilk senesi ve bu sene çok erken koptu. Mutluluk enerjisi gitti Fenerbahçe'de."

"İlk defa haksız protesto gördüm"

"Fenerbahçe'de iyi oyuncu olsan da 4-5 senen olunca yüzün eskidiği için ilk tepki çeken isimlerden biri oluyorsun. Ben en çok bugün Mert Hakan'ı beğendim. Islıklandığı anlarda dikkat ettim sorumluluk almadı, normalde savunmanın önüne gelir sorumluluk alır. Genel anlamda çok sorumluluk bir oyuncu. Bugün en çok koşan, en çok topa temas eden odur. Bir oyuncuya protesto olabilir ama ben bugün ilk defa haksız protesto gördüm. Mert Hakan için. Geçen haftaya da baksalar en çok koşan futbolcudur."

"Skandal"

"Fenerbahçe'de Pelkas'ı da beğendim oyuna girdikten sonra. Geçen hafta da arzusu vardı. Pelkas gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'de sakatlık dışında 4 maçta ilk 11'de başlaması skandaldır."

"Pereira taktik konusunda zayıftı"

"Pereira bir 3'lü tutturdu gitti. Müthiş 4 tane stoperi vardı. İyi orta saha oyuncuları vardı. Küskün oyuncular, Mesut'un saçma sapan yerlerde olması, İrfan'ın küskünlüğü. Ben Pereira'nın taktik bilgisinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Disiplin anlamında evet ama taktik konusunda çok zayıftı."

#fenerbahçe #Rıdvan Dilmen
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8