Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 10’uncu dakikada Novak ve 73’üncü dakikada Pelkas’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Pelkas'ın sezon içerisinde çok az değerlendirilmesinin büyük bir hata olduğunu söylerken, aynı zamanda Mert Hakan Yandaş'a haksız yere tepki gösterildiğini ifade etti. Dilmen'in TRT Spor'daki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Mutluluk enerjisi gitti"

"Duyguların karmakarışık olduğu bir maçtı. Fenerbahçe'de futbol oynamak kolay değildir. Üzüntü sert olur, mutluluk da kimsenin yaşamadığı şekilde olur. Ali Koç'un ilk senesi ve bu sene çok erken koptu. Mutluluk enerjisi gitti Fenerbahçe'de."

"İlk defa haksız protesto gördüm"

"Fenerbahçe'de iyi oyuncu olsan da 4-5 senen olunca yüzün eskidiği için ilk tepki çeken isimlerden biri oluyorsun. Ben en çok bugün Mert Hakan'ı beğendim. Islıklandığı anlarda dikkat ettim sorumluluk almadı, normalde savunmanın önüne gelir sorumluluk alır. Genel anlamda çok sorumluluk bir oyuncu. Bugün en çok koşan, en çok topa temas eden odur. Bir oyuncuya protesto olabilir ama ben bugün ilk defa haksız protesto gördüm. Mert Hakan için. Geçen haftaya da baksalar en çok koşan futbolcudur."

"Skandal"

"Fenerbahçe'de Pelkas'ı da beğendim oyuna girdikten sonra. Geçen hafta da arzusu vardı. Pelkas gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'de sakatlık dışında 4 maçta ilk 11'de başlaması skandaldır."

"Pereira taktik konusunda zayıftı"

"Pereira bir 3'lü tutturdu gitti. Müthiş 4 tane stoperi vardı. İyi orta saha oyuncuları vardı. Küskün oyuncular, Mesut'un saçma sapan yerlerde olması, İrfan'ın küskünlüğü. Ben Pereira'nın taktik bilgisinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Disiplin anlamında evet ama taktik konusunda çok zayıftı."