Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddialarına cevap
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım hakkında konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak görev yapacağı iddia edilen Dilmen, bu haberleri yalanladı.
Fenerbahçe'de 2. dönemine başlayan Vitor Pereira sadece 17 hafta dayanabildi. Portekizli hoca ile alınan kötü sonuçların ardından, karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hakkında TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen şu açıklamaları yaptı:
"Sergen Yalçın yüzünden"
"Beşiktaş'ta "Bizim yüzümüzden değil, Sergen Yalçın yüzünden" diyen bir takım görüyoruz performansa bakınca Önder Hoca'yla. Fenerbahçe ile Beşiktaş, puan farkını tek hanelere düşürebilir belki. Ancak o da gelecek teknik direktörlere bağlı."
"Teklif gelmedi"
"1999 yılında Fenerbahçe'de çalıştım. Her sene benim adım sportif direktörlükle anılıyor. 40 yaşından beri gidemedim oraya. Gidemedim derken, herhangi bir teklif gelmedi, herhangi bir düşüncem de yok. Fenerbahçeliler kaçıyor demesin, ben iyi ki Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yi seviyorum. Başkanımızın ve yönetimimizin alacağı karar neyse benden bağımsız saygı duyarız."
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