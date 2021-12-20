Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Vitor Pereira'ya ateş püskürdü

Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı derbiden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Fenerbahçe, taraftarlarının eleştirisine maruz kaldı. Eleştirilerin ana maddesi de Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira oldu. "Trabzonspor mutlu" İki takımın taraftarları dışında üzülen olmadı. Herkes mutlu; futbolcular, teknik direktörler, hakem. Diğer takım taraftarları mutlu. Trabzonspor mutlu."Kendi kalitesinin altında kaldı" Fırat Aydınus yerine bu maçı başkası yönetse daha fazla itiraz olurdu. Fırat Aydınus saygın, kaliteli bir hakem ancak bence kendi kalitesinin altında kaldı."Beşiktaş iyi başladı" Beşiktaş iyi başladı. Beşiktaş'ın iyi futbolunu Fenerbahçe penaltı ve golle kırdı. Ancak Beşiktaş oynamaya devam etti. Fenerbahçe'nin de kontra atak oynayacak oyuncusu yoktu."Tepkiler geldi..." Fenerbahçe taraftarları pandemi döneminden bu yana ilk kez stadı doldurdular, galibiyet bekliyorlardı tabii, olmayınca sonundaki tepkiler geldi. Bunlar normal."Fenerbahçe bir kontra atak takımı değildir" Kontra atak süratli oyuncu ile yapılır. Fenerbahçe bir kontra atak takımı değildir. Topsuz süratli oyuncular gerektirir bu oyun."Beşiktaş daha yakındı" Maç Beşiktaş'a daha yakındı. %55'e Beşiktaş üstünlüğü gördüm eğer oran verecek olursak. Ersin'in ikinci yarıda kurtardığı pozisyon var mı?"Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz" Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren. 8. haftada lider durumda bulunan takımdan bahsediyoruz. "Vitor Pereira'dan hiçbir şey olmaz" Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış. Vitor Pereira'dan hiçbir şey olmaz. "Vitor Pereira'dan hiçbir şey olmaz" Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış. Vitor Pereira'dan hiçbir şey olmaz.