Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a ağır eleştiri

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Beşiktaş maçını TRT Spor'da yorumladı.

İşte Dilmen'in yorumları:

"BEŞİKTAŞ UZUN SÜREDİR OLMADIĞI KADAR EGOİST"

"Derli toplu mu Beşiktaş? Değil. Uzun süredir olmadığı kadar egoist, böyle değildi. Frikik oluyor herkes koşuyor. Batshuayi topa vurduğu zaman ıslık sesi geliyor. Teknik direktörün tribünde olması da ani hamleleri etkileyebilir."

"İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR ADAYI"

"İki tane kapalı kutu takımdı bizim için. Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Fenerbahçe'de oyuncu-hoca oldu ve geçen sene de Sivas'ı yenseydi belki de devam edecekti. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Futbol kariyeri bayağı uzun sürdü. Teknik direktör merakınının yanında bilimi de kullandığını gördük."

"DERLİ TOPLU OLAN TAKIM BAŞAKŞEHİR"

"Sakatlıklarla çok boğuşup, 2 kulvarda mücadele eden, bayağı oyuncu kaybı yaşayan, milli araya nefesleneceğim diye giren Beşiktaş, 17 puanı bulmuştu. Bu 15 günde iki takım arasındaki farkı gördüğümüz zaman derli toplu olan takım Başakşehir'di."

"TEIXEIRA HAZIR DEĞİL"

"Teixeira gol atmasına rağmen hazır olmadığını görüyoruz. Beşiktaş geçen sezonun sürpriz şampiyonuydu. Geçen sezon oranı en düşün olan Beşiktaş'tı. Sergen Hoca sistem yerleşsin görün diyordu, gördük. 2 kupayı da aldı. Geçen yıl hiç favori değilken, bu sene birinci favoriydi."

ATİBA YORUMU

"Sergen Hoca, sabredin göreceksiniz dediği zaman, bize bir şey gösterdi. Biz, hücum oynayacağız, alan daraltacağız dedi. Top öndeyken baskı yapacağız dedi. Dönen topu alırsak her takıma üstünlük kurarız diyordu. Sergen Hoca bize şunu getirdi, 4'lü savunmaya 2 atak beki, Josef, kanatta yetenekli Ghezzal, Atiba'yı forvet arkası tarzı oynattı, ne oldu dedik. Geçen sezon çok iyiydi ama 27-28 yaş fark etmez, 35-36 çok fark eder."

"JOSEF - TOPAL DÖNEMİ GİBİ OLDU"

"Beşiktaş bir taşla 2-3 oyuncuyu kaybetti. Öndeki oyuncuların performansı düştüğü gibi Josef'in de düştü. Atiba çıktı, Necip girdi. Suni bir baskı oluşturdu 20 dakika. Beşiktaş, ikinci 45'te 6 savunmacıyla oynamasına rağmen mağlup oldu. Rıdvan bile oyunun sonlarında yoruldu. Batshuayi'nin dışında ne diri diyeceğimiz oyuncu var mıydı? Çift ön orta sahaya dönünce Fenerbahçe'deki Josef - Topal gibi oldu. Öyle olunca bir oyuncu değil, tüm takımın sistemini kaybediyorsunuz. Mesafe yavaş yavaş uzadı. Okaka'nın attığı her iki golde de mesafe uzunluğunu gördük. Normalde böyle bir şey mümkün değil."

"İKİNCİ KEZ DUYGUSALLIK YAPIYOR"

"Beşiktaş formatının dışına çıktı. Çok ofansif bir takım Beşiktaş. İkinci kez duygusallık yapıyor Sergen Yalçın. Teixeira'da duygularına yenilip, oynattı, hala toparlanması bekleniyor. Maçın Başakşehir olması, Mert'i oynatma düşüncesi çok gerilerde kaldı. Şu anda ritmini bulmuş Ersin'le 4 gün sonraki maçın rotasyonu olmaz. Mert'i içeride kullanırım ben kullanacaksam."

"TEKNİK DİREKTÖRLERİN KARAKTERLERİ VARDIR"

"Teknik direktörlerin karakterleri vardır. Kaliten ne kadar yüksek olursa olsun kimisi rakip üzerinden gelir. Kimisi de kendi takımı üzerinden rakibe gider. Sergen Yalçın gibi teknik adamlar da kendi takımından başka bir şey düşünmez. Emre Belözoğlu ise rakibe göre bir oyun kuran hoca profili çizdi bana Fenerbahçe'den beri."

"BERTARAF ETTİ, DURDURDU"

"Bence Emre Belözoğlu, Güven'le başlama ihtimalini görmüştür ama çift defansif orta sahayı düşünmüyordur. Maç, Beşiktaş'a geldi. Enteresan, güzel bir iş yaptı Emre Hoca, Tolga Ciğerci'yi koydu. Kanatları da topla, topsuz gidebilen oyuncularla donattı. Gelen tehliketi bertaraf etti, durdurdu ve vurdu."

"KOLAYI YAPARAK OYNAMALI"

"Fatih Hoca çok eleştirildi, 2-0'dan 2-2'ye geldi diye. Ancak yaptığı hamleler doğruydu. Bazen doğru yaparlar hocalar ama başka bir sonuç çıkabilir. Ancak siz doğru yapmaya devam edeceksiniz. Türk futbolu, birkaç hocanın üzerinden giderken, Sergen Yalçın müthiş bir ivme yakalamış durumda. Ancak duygularını biraz geriye itip, geçtiğimiz yıldaki cool haliyle devam etmeli. Kolayı yaparak, en iyi nasıl oynuyorsa öyle oynamalı."

"SAVUNMA OYUNCUSUYLA SAVUNMA YAPAMIYOR"

"Atiba'nın ekonomik oynayıp, başarılı olmasının sebebi dar alanda oynamalarıydı. Atiba'yı 70 metrede koşturmadan oynatmıştı. Şimdi 90 dakika oynuyor. Hücum oyuncusuyla savunma yapan Beşiktaş'ı savunma oyuncusuyla savunma yapamazken gördük."

"BU YIL BİREYSEL KONUŞUYORUZ"

"Pjanic oynadığında Josef'i daha da öne itebilirsin. Beşiktaş'ın Josef üzerinde oyunu şekillendirmesi gerekiyor. Terk edilen Ljajic dahi geçen sezon iş yaptı. Biz geçen sene Beşiktaş Takımı derken, bu sene bireysel isimler üzerinden konuşuyoruz."

"SİSTEMİ İŞLEMİYOR"

"Beşiktaş'ın makine sistemi işlemiyor. Beşiktaş, önündeki 5 maça hazırlıksız yakalandı."

Kaynak: Star