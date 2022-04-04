Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta attığından çok kaçırdıklarıyla gündem olan Michy Batshuayi hakkında konuştu. Dilmen, "Beşiktaş'ta kalmayacaksa Fenerbahçe'de oynamasını isterim" dedi.
Spor 04.04.2022, 13:34
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelede penaltı kaçıran Michy Batshuayi ile ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.
Belçikalı santrforu beğendiğini ifade eden Dilmen, "Batshuayi'nin Fenerbahçe'de oynamasını isterim" dedi.
"Kalan haftalarda 10 gol atabilir"
Dilmen, "Ben bu tarz oyuncuları severim ve değerli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Taraftar ve yönetimin Batshuayi'den memnun olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş 20 golün altında atmayan oyunculara alışkın olduğu için yadırgıyor olabilir. Kalan haftalarda 10 tane gol de atabilir. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta kalmasını gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa Fenerbahçe'de oynamasını isterim" ifadelerini kullandı.
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