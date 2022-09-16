Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi: Gelsinler yapsınlar o zaman!
Rennes-Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarı sonrası sinirlendi. Dilmen'in yorum yapmayı bırakması sonrasında ise program erken bitirildi.
Spor 16.09.2022, 14:17
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçı TV8,5'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, program sırasında sinirlerine hakim olamadı.
Ekranda sarı-lacivertli takımı analiz ettiği sırada rejiden gelen, "Görüntülü analize geçelim" uyarısıyla morali bozulan Dilmen, "Gelsinler yapsınlar o zaman!" diyerek çıkıştı.
Programın moderatörü Murat Kosova, Dilmen'den özür diledi ve devam etmesini istedi. Dilmen, "Neyse geçelim görüntülü analize" diyerek yorumunu bitirdi.
Rıdvan Dilmen, görüntülü analiz sırasında ise sessiz kaldı. Tek başına yayın yapmaya çalışan Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.
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