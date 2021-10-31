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Rıdvan Dilmen açıkladı: Vedat Muriç dönüyor mu?

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında 2-1 kaybettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'le olan görüşmesini anlattı.

Spor 31.10.2021, 01:52
Rıdvan Dilmen açıkladı: Vedat Muriç dönüyor mu?

Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon TRT SPOR'da yayınlanan "%100 Futbol" programında ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren  İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçını analiz etti.

"Kockoca Fenerbahçe kaleci dahil 7 kişiyla savunma yapıyor"

Ligde üst üste 3. maçını kaybeden Fenerbahçe için Dilmen, "Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha. O da dahil 7. Buna rağmen yenilen goller." dedi.

"Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu"

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Vitor Pereira'nın oyun sistemini eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca! 4'lü oynayan kim gelse, takım daha iyi olur. Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum... Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'Böyle, bu sistemle devam mı?' diye, eğer 'Evet' derse 'Gel kardeşim' deyip gönderilmeli. Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Kolay karar değildir ama bu yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"Muriç, 'Fenerbahçe'den teklif yok' dedi"

Rıdvan Dilmen, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç ile ilgili de dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen sarı-lacivertlilerin eski forveti Muriç ile yaptığı görüşmeyi anlatan Dilmen, "Şu an itibarıyla transfer olasılığı sıfır. Vedat Muriç ile bu sabah konuştum. 'Fenerbahçe'nin bir teklifi yok' dedi. Sarri (Teknik direktör) geldikten sonra da fazla forma şansı bulmamış. Şimdi sen Lazio kulübüsün, Muriç için 18 milyon euro ödemişsin. Fenerbahçe'ye bedava mı vereceksin? Ne Fenerbahçe'nin şu anda Vedat Muriç ile ilgili bir isteği var, istese de olmaz. Çünkü çok ciddi bir bonservisi var. Vedat'a kalsa dünden gelir, seviyor Fenerbahçe'yi...Oynamak da istiyor. Ben bunu bir elçi olarak söylemiyorum bunları, Sen sorduğun için söylüyorum. Oynamayan hiçbir futbolcu mutlu olmaz. Vedat da Lazio'da mutlu değil. Fenerbahçe'nin limit sorunu var, Fenerbahçe'nin santrfor sorunu da var. Hele şimdi Valencia da sakatlandı.Daha da sıkıntı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: TRT SPOR

#Rıdvan Dilmen #Vedat Muriç #fenerbahçe
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