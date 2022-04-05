Rıdvan Dilmen açıkladı! TFF başkanlığına aday olacak mı?
Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olmadığını açıkladı.
Spor 05.04.2022, 13:09
Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Dilmen, TFF Başkanlığı'na aday olmadığını duyurdu.
Rıdvan Dilmen, "Federasyon Başkanlığı çok zor bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF Başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa her türlü göreve hazırım, TFF Başkanlığı dışında" ifadelerini kullandı.
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