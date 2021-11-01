Rıdvan Dilmen açıkladı: İşte Galatasaraylı futbolcuya gelen teklifler

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

TRT Spor'da mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na teklifler olduğunu açıkladı.

"Stuttgart ve Freiburg ilgileniyor"

23 yaşındaki genç oyuncunun menajeriyle konuştuğunu belirten Dilmen, "Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan" dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 49 maçta, 11 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.