Rıdvan Dilmen açıkladı! Dünya devi Mesut Özil'i istiyor

Fenerbahçe formasıyla son dönemde performansıyla yükselişe geçen Mesut Özil'le ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rıdvan Dilmen, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu Barcelona'nın istediğini söyledi.

Konuyla ilgili Sports Digitale Youtube kanalına konuşan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"Eric Abidal aradı"

"Barcelona, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Orada biraz transfer problemi var. Finansal Fair Play... Eric Abidal'in Mesut'la ilgilendiğini ve aradığını ben biliyorum, yanındaydım zaten. Barcelona'nın düşündüğü bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar, verim alamadık. Katar diyorlar ya asla gitmedi transfer görüşmesine. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona."

"Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor"

"Burası Fenerbahçe. Mesut Özil de çok önemli bir değer. Oynaması da lazım ama Mesut da hayata şöyle bakıyor; benim de çok hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'yi o kadar çok seviyor ki... Sevmeli de biz çok büyük bir kulübüz. Mesut'un da 30'lu yaşları geçti artık. Geldiği kulüpte Fenerbahçe. Emin olun Real Madrid'ler, Arsenal'ler falan var ama burayı aynı kapasitede görüyor. Mesela ben diyorum ki: iyi bir transfer teklifi... 'Aman hocam, sakın' diyor. 'Ben futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum' diyor. Onun için Mesut da bu kulübün, formanın kıymetini bilecek."