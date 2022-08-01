Rezerv Lig 1 ve 2. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in ilk 2 hafta programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı belli oldu." ifadelerine yer verildi.