Resmi açıklama geldi: Valerien İsmael gönderildi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunun ikinci yarısından bu yana futbol A takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı ekibin başında lig şampiyonluğu yaşamıştı.