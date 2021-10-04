Resmi açıklama geldi: Tecrübeli hoca ile yollar ayrıldı
Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.
Spor 04.10.2021, 22:35
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar resmen ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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