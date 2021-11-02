Resmi açıklama geldi: Melo geri dönecek mi?

Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ön libero bölgesi için çalışmaların olduğunu belirten Epözdemir, takımın eski yıldızı Felip Melo'nun gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Rezan Epözdemir'in transferle ilgili açıklaması şöyle;

"Devre arasında varsa eksiklerimizi, bütçemiz ve hocamızın talepleri doğrultusunda gidereceğiz. 6 numara sıkça konuşuluyor. Bu konuda çalışmalarımız olacak ama Felipe Melo ile ilgili bir çalışmamız yok. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda girişimlerde bulunacağız."