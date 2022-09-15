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Rennes-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek.

Spor 15.09.2022, 21:09
Rennes-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

11'ler

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Bourigeaud, Ugochukwu, Sulemana, Terrier, Gouri

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Lincoln, İrfan, King, Batshuayi.

#rennes #fenerbahçe #UEFA Avrupa Ligi
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