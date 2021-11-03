Real Madrid puanını 9 yaptı, Milan ilk puanını aldı
şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta iki maçla başladı. Real Madrid, rakibi Shakhtar Donetsk'i mağlup ederken Milan ve Porto berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasına iki maçla devam edildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında TSİ 20.45'te oynanan Milan-Porto ve Real Madrid-Shakhtar Donetsk maçları sona erdi.
B Grubu'nda İtalya temsilcisi Milan, konuk ettiği Portekiz'in Porto takımı ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Luis Diaz, ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Chancel Mbemba kendi kalesine attı.
Bu sonuçla Porto 5 puan ve maç fazlasıyla grupta ikinciliğe yükselirken, ilk puanını alan Milan ise son sırada kalmaya devam etti.
Real Madrid'in turnuvadaki bininci golü, Benzema'dan geldi
D Grubu'nda Real Madrid ise ağırladığı Shakhtar Donetsk'i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golünü, 39. dakikada Fernando kaydetti.
Maçtaki ilk golüyle Benzema, Real Madrid'in organizasyon tarihindeki bininci golüne imza attı ve İspanya temsilcisi, turnuvada bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.
Grupta, puanını 9'a çıkaran Real Madrid lider konumda yer alırken, 1 puanlı Shakhtar Donetsk ise son sırada kaldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6