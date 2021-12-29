Real Madrid oyuncularına Kovid-19 bulaştı
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı kaydedildi.
Spor 29.12.2021, 19:47
Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.
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