Real Madrid'den önemli galibiyet
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
Spor 05.12.2021, 01:06
Ligde liderlik mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid önemli bir galibiyet alarak liderliğini perçinledi.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Madrid'in golleri ikinci yarıda Vinicius (Dk. 47) ve Luka Joviç'den (Dk. 57) geldi.
Zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 39'a çıkaran Real Madrid, liderlik koltuğunda en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde yer aldı.
Real Sociedad ise 29 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.
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|13
|16
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|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
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|14
|14
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|13
|13
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|14
|13
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|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
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|15
|33
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|15
|27
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|14
|23
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|22
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|21
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|15
|21
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|15
|20
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|14
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|16
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|14
|16
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|16
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|15
|16
|15. Everton
|14
|15
|16. Leeds United
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|15
|29
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
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|15
|19
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|16
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|15
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|15
|15
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|15
|14
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|15
|12
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|15
|12
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|15
|10
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|15
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