Real Madrid'de "çocuk istismarı" skandalı
Real Madridli 4 futbolcu, "çocuk istismarı" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Spor 14.09.2023, 21:43
Real Madrid'in 4 oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili İspanyol devinden açıklama geldi.
İspanya basını, Real Madrid'in 4 oyuncusunun, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
El Confidencial'in haberine göre; tutuklananların altyapı akademisinden, yedek takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.
REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA
"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi.
Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."
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