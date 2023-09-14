Real Madrid'de "çocuk istismarı" skandalı

Real Madrid'in 4 oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili İspanyol devinden açıklama geldi.

İspanya basını, Real Madrid'in 4 oyuncusunun, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

El Confidencial'in haberine göre; tutuklananların altyapı akademisinden, yedek takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi.

Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."