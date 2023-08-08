Real Madrid'de artık iki Türk var

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer, Real Madrid'in basketbol takımına transfer oldu. Eflatun-beyazlıların formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, Ömer Kutluay için yayınladığı tebrik mesajında, "Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et." ifadelerini kullandı.

Real Madrid basketbol takımı altyapısına eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i transfer etti. Genç sporcuyu ilk kutlayan isimlerden biri, Real Madrid forması giyen milli futbol Arda Güler oldu.

Socrates Dergi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Arda Güler, Ömer Kutluay'ı tebril ederken, "Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et." ifadelerini kullandı.

"MADRID'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Ömer Kutluay ise Arda Güler'e teşekkür ettiği paylaşımında, "Desteğin için teşekkürler Arda abi. Madrid'de görüşmek üzere" dedi.