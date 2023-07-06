Real Madrid, Arda Güler'i resmen duyurdu
Real Madrid, Arda Güler'in transfer edildiğini resmen duyurdu. Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.
Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. İspanyol ekip Güler için yarın imza töreni düzenleyecek.
Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'i cuma günü saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla tanıtacak. Genç yıldızın imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılacak.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bugün saat 15.00'te Madrid'e uçacak. Genç yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve cuma saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.
Real Madrid'in Arda Güler için düzenleyeceği imza törenine eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez de katılacak. Tüm dünyanın takip edeceği basın toplantısında genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giyecek.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK
Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.
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