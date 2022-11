Rayo Vallecano Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi

18. dakikada ceza sahası sol önde kazanılan serbest vuruşu kullanan Crespo'nun havadan gönderdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda bekleyen Szalai yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

22. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trejo, defans oyuncularını çalımlayıp sağ ayağıyla yerden vurdu. Arao'nun ayağına çarparak seken meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.

29. dakikada sol çaprazda topla buluşan Lincoln Henrique'nin içeri kestiği topa ceza sahası içinde bekleyen Serdar Dursun kafayla vurdu. Üst direğe çarparak geri dönen top, Szalai'nin volesinde bu kez yandan auta gitti.

40. dakikada Crespo'nun ceza sahası sol önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lincoln Henrique kullandı. Bu oyuncunun plasesi üst direkten geri döndü ve Szalai'nin vuruşunda da meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

İkinci yarıda 68. dakikada ceza sahası önünde King'in ara pasında topa koşan Pedro, Mumin Suleiman tarafından düşürüldü. Hakem penaltı düdüğü çaldı.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Penaltı atışını kullanan Osayi-Samuel'in vuruşunda top sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada orta sahada kaptığı topu süren İsmail Yüksek, sol çaprazda bekleyen King'i buldu. Bu oyuncunun sağ ayağıyla plase vuruşunda top sağ kale direği dibinden filelere gitti: 2-1.

83. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini çalımlayarak sağ ayağıyla plase şut çekti. Defans oyuncusuna da çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Serdar Dursun'un yerine ikinci yarıda (60. dakika) oyuna giren Fenerbahçeli oyuncu Joao Pedro, King'in ara pasına koşarken ceza sahası içinde konuk ekipten Mumin Suleiman tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı düdüğü çaldığı pozisyonda sakatlanan Pedro, sedyeyle oyundan alındı. Taraftarlar oyundan çıkarılan Pedro'nun ismini söyleyerek bu oyuncuya destek verdi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagama, çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Pozisyonu yüksek bir maçtı. İki farklı devre yaşandı. 60. dakikaya kadar çok iyiydik. İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti." dedi.

Bir soru üzerine Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Sagama, "Ligde çok iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi çevirdi maçı." diye konuştu.

Sert bir maç olduğu belirtilerek sebebi sorulan İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maç oldu, Fenerbahçeli Pedro gibi bizim de iki oyuncumuz sakatlandı. Ama Pedro'nunki gibi ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele ettiler. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutu değiliz tabii ki." ifadesini kullandı.

Radamel Falcao'nun neden şans bulmadığı da sorulan Sagama, bu oyuncunun milli maçlardan döndüğünde sakatlığı bulunduğunu, riske etmek istemediklerini ancak cumartesi günü Galatasaray maçında durumuna bakacaklarını da dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hazırlık maçlarının ilkini oynadıklarını, oyuncularının maç ritmini kaybetmemesi için 4 hafta boyunca hazırlık maçları yapacaklarını ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Maçta ilk yarı rakiplerinden iyi olduklarını ancak kolay bir gol yediklerini kaydeden Jesus, "Daha iyi olmamız gerekiyordu. İlk yarı oyuna hükmettik sonuca hükmedemedik. İkinci yarı değişikliklerle takımın performansı daha iyiye gitti. Rakibin değişiklikleriyle ise oyunları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarı işimizi daha kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama maçta sakatlık yaşanması iyi olmadı. Pedro'nun durumunun ne olacağını göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durum bu." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, lige verilen 5 haftalık aranın kendilerine iyi geleceğini bildiklerini ve aranın sakatların dönmesi açasından önemli olduğunu kaydederek, "Daha önce sakat olan oyuncularımız, King, Mert Hakan Yandaş bu maçta oynadı. İki sakatımız var; Peres ve Arda Güler. Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından." diye konuştu.

Jorge Jesus, daha önce lisans çıkmayan Lemos ve Bruma'ya lisans çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya karşılık da yabancı kuralına işaret ederek şu yanıtı verdi:

"Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu. Transfer ve liste için birilerinin gitmesi gerekiyor. Lemos bu maçta oynadı çünkü o pozisyonda elimizde çok çözüm yok. İki genç oyuncu da vardı; Yusuf ve Yiğit. Lemos, 5 aydır oynamıyordu, bu maç iyi oynadı, fiziksel zorluk yaşadı ama bu normal. Transfer sezonuna bakacağız. Ama kolay değil. Onların kadroya dahil olmaları için birilerinin gitmesi gerekiyor. Ne yapacağımıza bakacağız transfer döneminde. Savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bugün gördük. Serdar zaman zaman sakatlıklar yüzünden takımdan ayrı kalabiliyor. Peres sakat. Türkiye'de yarışan Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 takım var. Avrupa'da son 16'dayız. Başarının bedeli bu. Başarılı olup ilerlemesek belki bu sakatlıkları yaşamazdık. Ama defans bölgesini, elimizde daha fazla çözüm olması için iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek.

Fikir belirtmem gerekirse bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi. Portekiz'de yabancı kuralı yok ama başka kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfuslu olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarabiliyor ve takımları da dünya sıralamasında ön sıralarda yer alabiliyor. Ben şahsi olarak şu düşüncedeyim; Avrupa ve dünya futboluna, üst liglere baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde var bu sınır. Bu yüzden futbol gelişmiyor. Kaliteli oyuncu getirirseniz katkı sağlıyorlar. Altyapı önemli, imkanlar, şartlar her zaman daha iyi hale getirilmeli. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir."

Lemos ve Bruma'nın performanslarını daha yukarı çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bunun yeni bir durum olmadığını da aktaran Jesus, "Lige verilen arada hatalarımızı gidermek için, daha üst seviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün takımlar böyle değerlendirebiliyor arayı. Lig başlayınca göreceğiz seviyeyi. Bu işimizin bir parçası. Her gün her antrenmanda daha iyi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz çünkü biliyoruz ki hem bireysel hem kolektif anlamda daha iyi olabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kupası'na katılan oyuncularının performansı sorulan deneyimli teknik adam, "Valencia 3 maçta 3 gol attı, iyi performans sergiledi. Fiziksel olarak da iyi seviyede değildi. Takımı elendiği için izin yapıp birkaç gün içinde takıma katılacak. Belçika'nın da bir maçı daha var. Gruptan çıkamazsa Batshuayi de takımımıza katılacak. Bu iki oyuncuya ihtiyacı var takımın." dedi.

Kupada 4 favori takımının olduğunu belirten Jesus, "Portekiz, Brezilya, Fransa ve İspanya. Sonrasında Arjantin ve İngiltere geliyor. Bu ikisi kalite anlamında diğerleriyle aynı seviyede değil. Kısa süreli, eşleşmeli tur olduğu için, ama her şey olabilir bu turnuvada. 4 takımın en kaliteli takım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği sürpriz maçta, Arabistan'da görev yaptığı için kendi taktiğinin konuşulduğu hatırlatılan Jesus, şu görüşünü paylaştı:

"Arabistan takımında, bir zaman görev yaptığım Al Hilal takımından çok oyuncu var. 13 oyunca çağrıldı. Arjantin maçında ilk 11'in 6'sı Al Hilal oyuncusuydu. Kaleciyle çalışmamıştım. Arabistan'da da yabancı sınırlaması var. Ben gittiğimde oyuncu sınırı 5'ten 7'ye çıkmıştı. Bu değişim onları olumlu anlamda değiştirmişti, faydası oldu. O ligde de iyi oyuncular var. Beni şaşırtmadı Arjantin sonucu. Birkaç yıl oluyor ayrılalı. Kazanmalarının benimle alakası yok o yüzden. Belki onların teknik direktörünün başarısı. Belki fikirleri benimle aynıdır, olabilir."

Ronaldo'nun durumunu da değerlendiren Jesus, şunları kaydetti:

"Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz, aramızda iyi bağ var. Messi ve Ronaldo belki şu an son dünya kupalarını oynuyorlar. Ama dünyanın en iyi iki oyuncuları olduklarına şüphe yok. O seviyede başka oyuncular yok. Seviyelerine yaklaşanlar var ama o seviyede olduklarını düşünmüyorum. Ronaldo'nun dünyaya örnek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Finansal ihtiyacı yok, her şeyi başarmış ama ilk tutkusuyla oynuyor, başarıya aç bir şekilde. Bu da futbola olan aşkını gösteriyor. Zaten dünyanın en iyi futbolcuları aşk sebebiyle bu seviyeye ulaşıyorlar. Pele ve Maradona da öyle. Messi ve Ronaldo da öyle. Diğerleri kalite olarak onların seviyesine ulaşabilirler ama bu bakış açısına ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Özel hayatta başka şeyler de var çünkü. Futbolu hayatlarında her şeyi önüne koymuşlar. Bu yüzden her futbolcu o seviyeye gelmez diye düşünüyorum."