Rayane Aabid Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Fransız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmişti.

Aabid, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde:

Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 resmi maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.