Ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti
Efsane ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kar motoru kazası sonucu hayatını kaybetti.
Spor 03.01.2023, 14:17
Profesyonel ralli pilotu Ken Block, 55 yaşında hayatını kaybetti.
Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.
Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.
Ken Block'un vefatı sosyal medya hesabından duyurulurken şu ifadelere yer verildi:
"Ken Block'un bugün bir kar aracı (snowmobile) kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. Ve en önemlisi, bir baba ve eşti. O inanılmaz derecede özlenecek. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."
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