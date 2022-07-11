Raheem Sterling, Chelsea'ya gidiyor
Chelsea, Manchester City'den Raheem Sterling ve Nathan Ake transferinde son aşamaya geldi.
Londra temsilcisi, Manchester City'den ayrılması beklenen Raheem Sterling ve Nathan Ake için bonservis konusunda anlaşma sağladı.
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Chelsea'nin Raheem Sterling için bonuslarla birlikte 55 milyon sterlin, eski oyuncusu Nathan Ake içinse 45 milyon sterlin ödeme yapacağı belirtildi.
Transferlerin resmiyet kazanması halinde Nathan Ake, 3 yıl sonra Chelsea'ye dönecek.
Hollandalı stoper, 2019'da Bournemouth'a, sonrasında Manchester City'ye transfer olmuştu.
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Sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in yerine Chelsea'nin Nathan Ake'ye ek olarak bir transfer daha yapmayı planladığı belirtildi.
Londra ekibinin listesinde Juventus'tan Matthijs de Ligt, Paris Saint Germain'den Presnel Kimpembe, Napoli'den Kalidou Koulibaly ve Sevilla'dan Jules Kounde'nin yer aldığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Spor
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