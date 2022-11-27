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Rafael Nadal: "Benim için bu spor Federer ile başladı"

Rafael Nadal, "Federer gibi bir rakibiniz olması, şanstır. Tenise başladığımda, Roger zaten kortlardaydı. Novak Djokovic karşısında Roger'den daha çok maça çıktığım doğru, ama benim için bu spor, Federer ile başladı." ifadelerini kullandı.

Spor 27.11.2022, 01:47
Rafael Nadal: "Benim için bu spor Federer ile başladı"

Arjantin'de katıldığı özel bir turnuva öncesinde basına açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki tenisçi, eylül ayında emekliye ayrılan Federer'i unutamadığını söyledi.

"Takım arkadaşı ve rakiplerinizle birçok deneyim paylaşırsınız ve bunların bazıları, çok önemlidir." diyen Nadal, "Herkesin duyguları var ve bu sporun içinde yaşıyoruz. Federer gibi bir rakibiniz olması, şanstır. Tenise başladığımda, Roger zaten kortlardaydı. Novak Djokovic karşısında Roger'den daha çok maça çıktığım doğru, ama benim için bu spor, Federer ile başladı." ifadelerini kullandı.

Aralarındaki ezeli rekabetten her zaman büyük keyif aldığını vurgulayan Nadal, "Birbiriyle çelişen oyun stilimiz ve karakterlerimize rağmen bir şekilde yakınlık kurduk ve çok fazla şey paylaştık. Rakibime her zaman büyük hayranlık duydum. Kort içinde olduğu kadar dışında da çok güzel anılarımız oldu. Federer'le grand slam maçlarına çıkmadan önce hissettiğim tüm o yoğun duygu seli, havaya karışırdı ve bu maçlar her zaman çok farklıydı. Bir daha bunu yaşayamayacağımı bilmek, beni kahrediyor. Emeklilik kararıyla, içimden büyük bir parça koptu. Bu spor için bu kadar önemli bir isimle vedalaşmak, benim için çok zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İki tenisçi arasında son 20 yıl içinde oynanan maçlar, tenis tarihinin en büyük rekabetleri arasına girdi. İkili arasındaki 40 maçın 24'ünü Nadal, 16'sını ise Federer kazandı.

Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası'yla tenise veda etmişti. İsviçreli sporcu, son maçında çiftlerde Nadal ile kortu paylaşmış ve rakipleri Jack Sock-Frances Tiafoe ikilisine kaybetmişti. Karşılaşmanın ardından iki tenisçi de duygusal anlar yaşamış ve uzun süre gözyaşlarını tutamamıştı.

Kaynak: AA
#Rafael Nadal #Roger Federer #tenis
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